Denizli Uçurumda Mahsur Kalan Keçiyi İtfaiye Kurtardı

Denizli
'nin Kale
ilçesinde, yaklaşık 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kırsal Karaköy
Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yapan Ali Sarıoğlan
, hayvanlarını otlatmak için Bitlikız Mevkii'ne götürdü. Sarıoğlan'a ait bir keçi buradaki sarp arazide, uçurumun kenarında mahsur kaldı. Sarıoğlan, keçisini kurtaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı'na bağlı Kale İtfaiyesi ekipleri, keçinin mahsur kaldığı alana gelerek kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye eri, beline bağlanan iple keçinin bulunduğu noktaya indi. Yaklaşık 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, halatla bağlandı. Ardından keçi ve itfaiye eri, yukarı çekildi. Keçinin sahibi Sarıoğlan, hayvanının kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.