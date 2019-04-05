Denizli Uçurumdan Düşen İneği İçin Üzülen Yaşlı Kadın Buzağı ile Teselli Buldu
56 dakika önce
Uçurumdan düşen ineği için üzülen yaşlı kadın buzağı ile teselli bulduDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Sabiha Özel'in 'Fatma' ismini verdiği ineği, uçurumdan düşerek telef oldu.
Uçurumdan düşen ineği için üzülen yaşlı kadın buzağı ile teselli buldu
DENİZLİ'nin Merkezefendi
ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Sabiha Özel'in 'Fatma' ismini verdiği ineği, uçurumdan düşerek telef oldu. Üzüntüsünden sabaha kadar uyuyamadığını ve gözyaşı döktüğünü belirten Özel, 'Gümüş
' ismini verdiği buzağısıyla teselli bulduğunu söyledi. Altındere
Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Sabiha Özel, dün (perşembe) akşam saatlerinde, 'Fatma' ismini verdiği ineğini otlatmak için ormanlık alana götürdü. Uçurumun yanındaki otları yiyen inek, bu sırada aşağı yuvarlandı. İneğinin düştüğünü gören Özel, feryat ederek komşularından yardım istedi. Muayene için çağrılan veterinerin yaptığı kontrolde, ineğin öldüğü belirlendi. Özel'in ineğinin başında gözyaşı döktüğü o an ise, bir komşusu tarafından görüntülenerek sosyal medyaya yüklendi. Fotoğrafın altına çok sayıda yorum yapıldı.
'ONA BİR FİSKE BİLE VURMADIM'
İneğinin kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ve 'Gümüş' ismini verdiği buzağısıyla teselli bulan Özel, Fatma'mı otlatmaya çıkarmıştım. Bir süre merada dolaştığı sırada aniden gözden kayboldu. Baktığımda kayalıklardan asfalta düşmüş halde gördüm. Fatma'mı yerde kanlar içinde görünce dünyam yıkıldı. Feryat ederek yanına koştum. Fakat yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Onu kaybettim. Üzüntüden sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Ondan geriye kalan yavrusu Gümüş ile avunuyorum. Aklım hala onda. Onlar benim çocuklarım gibiydi. Ona tek bir fiske vurmadım. Sütü bana ve komşularıma yetiyordu. Benim 3 ayda bir 1500 lira gelirim var diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:56 Kaynak: DHA
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