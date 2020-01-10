Denizli usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonuna 52 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonuna 52 gözaltı - Son Dakika

Denizli usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonuna 52 gözaltı

6 saat önce

Usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonuna 52 gözaltıDENİZLİ ve Antalya'daki hastanelerde usulsüz sağlık kurulu raporu aldıkları iddiasıyla 50 kişi, bu kişilere raporu temin ettiği gerekçesiyle ise 2 kişi gözaltına alındı.

Usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonuna 52 gözaltı

DENİZLİ ve Antalya'daki hastanelerde usulsüz sağlık kurulu raporu aldıkları iddiasıyla 50 kişi, bu kişilere raporu temin ettiği gerekçesiyle ise 2 kişi gözaltına alındı. Zanıların usulsüz sağlık raporu ile emekli ya da engelli maaşı alan kişilerin devleti 1 milyon 569 bin lira zarara uğrattıkları belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlıklı kişilere çeşitli hastanelerde usulsüz sağlık kurulu raporu alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından Antalya'da da usulsüz engelli raporu alındığı tespit edildi. Ekipler, geçen salı günü Denizli kent merkezi Acıpayam ilçesi ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 50 kişi usulsüz rapor aldığı, Ramazan S. ve Nevzat F. adlı 2 zanlı ise raporları temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Usulsuz rapor aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlardan 15'i, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyette ifadesi alınan diğer zanlılar ise, polis nezaretinde Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tekrar sağlık kontrolüne sokuldu. Şüphelilerden 25'nin daha önce aldıkları sağlık raporlarının geçersiz olduğu belirlendi. Şüphelilerin engel düzeyinin yüzde 40'ın altında olduğu ve belgeleri usulsüz alındığı tespit edildi. Usulsüz rapor temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ramazan S. ve Nevzat F, bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ramazan S. ve Nevzat F'yi tutukladı. Geri kalan diğer şüpheliler ise Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Rapor temin eden 2 şüphelinin kendilerine gelen kişilerden sağlık kurulu raporları karşılığında 5-10 bin lira para aldığı öğrenildi. Ramazan S. ve Nevzat F'nin şekerinin yüksek çıkmasını istedikleri kişilere şekerli gıdalar yedirdiği, tansiyonunun yüksek çıkmasını istedikleri kişilere ise tuzlu gıda ve içecekler tükettirdikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin engellilere sağlanan emekli maaşı, evde bakım yardımı, kurum sağlık harcaması, ücretsiz engelli ulaşımı, engellilere sağlanan su indirimi, yaşlılık muhtaçlık aylığı, çalışma gücünü kaybetmiş olanlara sağlanan engelli vergi indirimi gibi kamu hizmet ve imkanlarından faydalanarak devleti bu güne kadar 1 milyon 569 bin 823 lira zarara uğrattıkları belirtildi.

Engelli raporu alan kişilerin yapılacak soruşturma sonrası devletten aldıkları emekli ve engelli maaşlarının geri alınacağı bildirildi.

Denizli usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonuna 52 gözaltı

Antalya, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:53 Kaynak: DHA
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