DENİZLİ UYARIYA RAĞMEN DURMAYAN SÜRÜCÜ DUVARA ÇARPTI - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki denetim noktasında polisin uyarısına rağmen durmayarak kaçan kadın sürücü Ş.N.Ç. (21), kaçmaya çalışırken otomobiliyle bahçe duvarına çarptı. Aracından inerek yaya kaçmaya çalışan Ş.N.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hacıkaplanlar Mahallesinde oluşturulan denetim noktasındaki polis ekipleri, bugün saat 03.00 sıralarında, 35 ACC 212 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin uyarısına rağmen kadın sürücü Ş.N.Ç., kaçtı. Polis ekipleri tarafından takip edilen araç, yaşanan kovalamaca sonrası Zümrüt Mahallesi Vatan Bulvarı üzerindeki bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kaza yapan Ş.N.Ç., aracından inerek yaya kaçmaya başladı. Polis ekiplerinden yaklaşık 100 metre daha kaçan Ş.N.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Ş.N.Ç.'nin aracı ve üstü kontrol edildi. Yapılan kontrolde, bir miktar esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.N.Ç.'ye, 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal', 'trafiği tehlikeye sokmak,' 'dur' ikazına uymamak' suçlarından toplam 8 bin 750 lira para cezası kesildi.

Öte yandan Ş.N.Ç.'nin kaza yapması ve otomobilinden inip yaya olarak kaçması, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.