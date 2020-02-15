Denizli uyuşturucu operasyonuna 19 tutuklama - Son Dakika
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Denizli uyuşturucu operasyonuna 19 tutuklama

6 saat önce

Uyuşturucu operasyonuna 19 tutuklamaDENİZLİ merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonuna 19 tutuklama

DENİZLİ merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen suç örgütünü 3 ay önce teknik ve fiziki takibe aldı. Dün şafak vakti Denizli merkezli, İzmir, Manisa, Aydın ve Uşak'ta belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyon, havadan drone ile de takip edildi. Yapılan aramalarda 641 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 9 gram esrar, 52 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2'si kadın toplam 23 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün üyesi olduğu belirlenen 15 kişinin daha önce gözaltına alınıp, uyuşturucu satmak suçundan adliyeye sevk edilip tutuklandıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç örgütü üyesi oldukları belirtilen ve soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan 15 kişi ile birlikte operasyondaki tutuklu sayısının 34'e yükseldiği belirtildi.

Denizli uyuşturucu operasyonuna 19 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:34 Kaynak: DHA
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