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Denizli vaka sayısı en çok artan 10 il arasına girdi - Son Dakika

Denizli vaka sayısı en çok artan 10 il arasına girdi

15.12.2021 14:27
Denizli vaka sayısı en çok artan 10 il arasına girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün resmi sosyal medya hesabından 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında il bazında her 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayısının yer aldığı verileri paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün resmi sosyal medya hesabından 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında il bazında her 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayısının yer aldığı verileri paylaştı. Verilere göre, Denizli son bir haftalık vaka sayısının en çok artan 10 il arasına girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin olarak gerçekleştirdiği "Haftalık 100 binde vaka artışı ve vaka yoğunluğu" tablosunu resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Tabloya göre Türkiye'de, 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında 100 binde en yüksek vaka artışını gösteren iller Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun ve Gümüşhane oldu.

Öte yandan, Denizli 27 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasındaki 100 bin kişide vaka sayısı 249,78 olarak görüldü.

(Atilla Özer-İHA)

Denizli vaka sayısı en çok artan 10 il arasına girdi
Denizli vaka sayısı en çok artan 10 il arasına girdi

Fahrettin Koca, Denizli, Kasım, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli vaka sayısı en çok artan 10 il arasına girdi - Son Dakika


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