Denizli Valiliği, dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika

Denizli Valiliği, kamu kurumu yöneticilerinin ismini kullanarak para toplamaya çalışanlara itibar edilmemesini istedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Denizli Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumu yöneticisinin, telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplamadığı belirtildi.

Hayırseverleri dolandırmaya çalışanlara karşı uyanık olunması istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, tedbir amaçlı olarak da böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığına ihbarda bulunulması önemle rica olunur."