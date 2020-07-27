Denizli Valiliği'nden 15 günlük 'koronavirüs' yasağı - Son Dakika

DENİZLİ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, çelenk sunma, oturma eylemi, stant açma ve protesto eylemlerinin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edildiği, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati önemde olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi: "Kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen Valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda uygun görülenler hariç olmak üzere ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, konvoy oluşturma, basın açıklaması, çelenk sunma, oturma eylemi, stant açma, protesto eylemi, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma ve bunun gibi eylem ve etkinlikler 28 Temmuz itibarıyla 15 gün süreyle yasaklanmıştır."