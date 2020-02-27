Denizli Valiliği'nden 'koronavirüs' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Denizli Valiliği'nden 'koronavirüs' açıklaması - Son Dakika

Denizli Valiliği'nden 'koronavirüs' açıklaması

15 dakika önce

DENİZLİ Valiliği, 'koronavirüs' şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 3 kişinin numune sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Denizli Valiliği'nden 'koronavirüs' açıklaması, System.String[]

DENİZLİ Valiliği, 'koronavirüs' şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 3 kişinin numune sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dün İran, Kırgız ve Afgan uyruklu 3 kişinin yüksek ateş ve burun akıntısı gibi şikayetlerle Denizli Devlet Hastanesine başvurduğu, numunelerinin alınmasının ardından enfeksiyon hastalıkları servisinde gözlem altına alındıkları belirtildi. Koronavirüs, şüphesi taşıyan hastaların sonuçlarının negatif çıktığı kaydedilen açıklamada, "İran (18 yaş),  Kırgız  (27 yaş) ve Afgan uyruklu (21 yaş) hastaların numunelerinin sonuçları, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından negatif olarak tespit edilmiş, 3 yabancı uyruklu vatandaşta da koronavirüsüne rastlanmamıştır" denildi.


Koronavirüs, Denizli, İran, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:19 Kaynak: DHA
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