Denizli Valiliği, toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika

Denizli Valiliği, kentte "toz taşınımı" nedeniyle tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, kentte bugün akşama kadar Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.