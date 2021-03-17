Denizli Valiliği, "Vali Atik'in Denizlispor'a başkan aradığı" haberlerini yalanladı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Atik'in "Denizlispor'u kayyumdan kurtarmak için kulübe başkan aradığı" yönünde bazı basın organlarında haberlerin çıktığı belirtildi.

Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti