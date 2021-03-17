Denizli Valiliği, "Vali Atik'in Denizlispor'a başkan aradığı" haberlerini yalanladı - Son Dakika

Denizli Valiliği, "Vali Atik'in Denizlispor'a başkan aradığı" haberlerini yalanladı
17.03.2021 16:37
Denizli Valiliği, bazı basın organlarında Vali Ali Fuat Atik'in "Denizlispor'a başkan aradığı" yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Denizli Valiliği, bazı basın organlarında Vali Ali Fuat Atik'in " Denizlispor'a başkan aradığı" yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Atik'in "Denizlispor'u kayyumdan kurtarmak için kulübe başkan aradığı" yönünde bazı basın organlarında haberlerin çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "'Valimiz Sayın Ali Fuat Atik'in Denizlispor'a başkan aradığı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. " denildi.
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