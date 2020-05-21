Denizli Valiliğinden 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izinleri ile ilgili açıklama - Son Dakika

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, gerekli sağlık şartlarına sahip 65 yaş üstü vatandaşların gittikleri yerde 30 gün kalmak şartı ile seyahat edebilecekleri belirtildi.



Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Hasan Karahan başkanlığında korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası alınan kararlarda öne çıkan konu başlıkları ise şunlar oldu:



"Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecekler.



65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişi refakat edebilir.



65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Seyahat İzin Belgesi almak üzere elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden talepte bulunabilirler.



Düzenlenen 'Seyahat İzin Belgesi'nin tek yön geçerli olmasına ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmalarının esas olmasına ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişilerin de 72 saat içinde geri dönmek koşulu ile izin verilecektir." - DENİZLİ