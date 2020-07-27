Denizli Valiliğinden bir camide imam ve cemaatin anlaşamadığı iddialarına yalanlama - Son Dakika

Denizli Valiliği, kentteki bir camide cemaatin imama küsmesi nedeniyle camiye gitmediği yönündeki iddiaları içeren haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Cemaat imama küstü, cami boş kaldı" başlıklı haberler çıktığı hatırlatıldı.

Haber içeriğinde "imamın sürekli kendilerine kötü davrandığı hatta bazı cemaatle kavga ettiği" iddiaları hakkında iddia sahibi şahıs tarafından geçmiş tarihli dilekçenin Çal İlçe Müftülüğüne iletildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dilekçe doğrultusunda görevlimiz hakkında inceleme başlatılmış ve 26.09.2019 tarihli inceleme raporu sonucuna göre iddiaların gerçeği yansıtmadığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin ilgili fıkraları gereğince görevlimiz hakkında işlem yapmaya gerek olmadığı, inceleme dosyasından soruşturma dosyasına dönüştürmeye gerek olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca bahse konu dilekçe dışında il ve ilçe müftülüğümüze ulaştırılan herhangi bir şikayet veya olumsuz bir durum söz konusu değildir."