Denizli Valiliğinden dolandırıcılara karşı uyarı - Son Dakika

Denizli Valiliği, kamu kurumu yöneticilerinin ismini kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunanlara karşı uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Hasan Karahan, vali yardımcıları ile özel kalem müdürünün adlarını kullanarak bazı iş adamları ve hayırseverleri telefonla arayan art niyetli kişilerin, "Kovid-19 yardımı topluyoruz", "Solunum cihazı kampanyası düzenledik" şeklinde bağış talebinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması istenen açıklamada şöyle denildi:

"Denizli Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, işadamlarımız ve esnafımızdan, telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır. Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemle para toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, tedbir amaçlı olarak da böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunulması önemle rica olunur."