Denizli Valiliğinden dolandırıcılık vakalarına karşı uyarı - Son Dakika

Denizli Valiliği, kamu kurumu yöneticilerinin ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı açıklaması yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Ali Fuat Atik'in adını kullanarak bazı iş adamları ve hayırseverleri telefonla arayan art niyetli kişilerin, para talebinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması istenen açıklamada şöyle denildi:

"Denizli Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, işadamlarımız ve esnafımızdan telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır. Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon vb. yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, tedbir amaçlı olarak da böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunulması önemle rica olunur."