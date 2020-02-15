Denizli Valiliğinden hastanede yaşanan intihar ile ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli Valiliğinden hastanede yaşanan intihar ile ilgili açıklama - Son Dakika

Denizli Valiliğinden hastanede yaşanan intihar ile ilgili açıklama

6 saat önce

Denizli Valiliğinden, devlet hastanesinde yaşanan intihar ile ilgili açıklama yapıldı.

Denizli Valiliğinden hastanede yaşanan intihar ile ilgili açıklama, System.String[]

Denizli Valiliğinden, devlet hastanesinde yaşanan intihar ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, hayatını kaybeden şahsın hasta ziyareti için gelerek 4. kattaki odanın penceresinden aşağı atladığı belirtildi.


Valilikten, Denizli Devlet Hastanesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayla ilgili yazılı bir açıklama yapılarak, olayın ardından 4. kattan aşağı atlayan şahsın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Saat 15.30'da, Denizli Devlet Hastanesi B Blok 4. katta beyin cerrahi servisinde, hasta ziyareti için geldiğini söyleyen 67 yaşında A.E. isimli vatandaşın, yatan hastanın odada olmadığı bir anda, 1414 nolu odanın penceresinden sebebi bilinmeyen bir nedenle, 4. kattan kendini aşağı attığı tespit edilmiştir. 4. kattan atlayan vatandaşa hemen acil müdahalede bulunulmuş olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen intihar eden vatandaş hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türk Konvoyunu gören Suriyeli vatandaş: Artık göç etmeyeceğiz
Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: Hisse devrini geciktirmeyeceğiz Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti

Son Dakika Haberleri
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 03:10:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli Valiliğinden hastanede yaşanan intihar ile ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]