Denizli Valiliğinden hastanede yaşanan intihar ile ilgili açıklama - Son Dakika

Denizli Valiliğinden, devlet hastanesinde yaşanan intihar ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, hayatını kaybeden şahsın hasta ziyareti için gelerek 4. kattaki odanın penceresinden aşağı atladığı belirtildi.



Valilikten, Denizli Devlet Hastanesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayla ilgili yazılı bir açıklama yapılarak, olayın ardından 4. kattan aşağı atlayan şahsın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Saat 15.30'da, Denizli Devlet Hastanesi B Blok 4. katta beyin cerrahi servisinde, hasta ziyareti için geldiğini söyleyen 67 yaşında A.E. isimli vatandaşın, yatan hastanın odada olmadığı bir anda, 1414 nolu odanın penceresinden sebebi bilinmeyen bir nedenle, 4. kattan kendini aşağı attığı tespit edilmiştir. 4. kattan atlayan vatandaşa hemen acil müdahalede bulunulmuş olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen intihar eden vatandaş hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." - DENİZLİ