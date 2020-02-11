Denizli Valiliğinden hastanedeki kavgayla ilgili açıklama - Son Dakika
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Denizli Valiliğinden hastanedeki kavgayla ilgili açıklama

6 saat önce

Denizli Valiliği, Devlet Hastanesi Başhekimi ile Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü arasında yaşanan kavgayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Denizli Valiliğinden hastanedeki kavgayla ilgili açıklama, System.String[]

Denizli Valiliği, Devlet Hastanesi Başhekimi ile Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü arasında yaşanan kavgayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.


Olay geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Denizli Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Başhekim Mehmet E. geçtiğimiz günlerde Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun S.'ye bir iş hakkında talimat verdi. Ancak Harun S. talimatı yerine getirmeyince aralarında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Harun S., boğazı sıkıp başına yumruk attığı başhekimi darp etti. Darp raporu alan Mehmet E. Çınar Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Aynı şekilde Harun S. de darp raporu alarak, Mehmet E. hakkında şikayetçi oldu.


Olayla ilgili Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yerel ve ulusal basında yer alan kavga olayı ile ilgili olarak idari ve adli soruşturma başlatılmış olup, konu hakkında yürütülmekte olan soruşturmanın selameti bakımından, Valiliğimiz tarafından Denizli Devlet Hastanesinde görev yapan Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Harun S.'nın 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca Sağlık Bakanlığı ile imzalamış olduğu Hizmet Sözleşmesinin 11.maddesi 5.fıkrası gereğince sözleşmesi askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Devlet Hastanesi, Denizli, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:47 Kaynak: İHA
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