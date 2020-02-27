Denizli Valiliğinden 'korona virüs' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli Valiliğinden 'korona virüs' açıklaması - Son Dakika

Denizli Valiliğinden 'korona virüs' açıklaması

6 saat önce

Denizli Valiliği, yüksek ateş şikayetiyle devlet hastanesine başvuran yabancı uyruklu 3 hastanın yapılan tetkiklerinden korona virüsüne rastlanmadığını açıkladı.

Denizli Valiliğinden 'korona virüs' açıklaması, System.String[]

Denizli Valiliği, yüksek ateş şikayetiyle devlet hastanesine başvuran yabancı uyruklu 3 hastanın yapılan tetkiklerinden korona virüsüne rastlanmadığını açıkladı.


Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, 26 Şubat'ta Denizli Devlet Hastanesine 3 yabancı uyruklu hastanın yüksek ateş, burun akıntısı gibi şikayetleriyle başvuru yaptıkları belirtildi. Hastalardan numuneler alındığı ve enfeksiyon hastalıkları servisinde gözlem altına alındıklarının vurgulandığı açıklamada, "18 yaşında İran uyruklu, 27 yaşında Kırgız uyruklu ve 21 yaşında Afgan uyruklu hastaların numunelerinin sonuçları, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından negatif olarak tespit edilmiş, 3 yabancı uyruklu vatandaşta da korona virüsüne rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:29 Kaynak: İHA
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