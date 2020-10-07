Denizli Valiliğinden 'Korona virüs hala aramızda' uyarısı - Son Dakika

- Denizli Valiliğinden 'Korona virüs hala aramızda' uyarısı

DENİZLİ - Denizli Valiliği, korona virüsle mücadele kapsamında hazırladığı "Korona virüs hala aramızda" sloganlı kamu spotuyla, vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Denizli Valiliği, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırladığı kamu spotlarıyla vatandaşları uyarmaya ve bilgilendirmeye devam ediyor. Daha önce "Sağlık Çalışanlarını Sevdiklerine Kavuşturmak Bizim Elimizde" sloganıyla bir kamu spotu hazırlayarak sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesine gözler önüne seren Valilik, çekilen "Korona virüs hala aramızda" temalı ikinci kamu spotunda ise vatandaşları hedef aldı.

Vali Ali Fuat Atik'in talimatıyla çekilen kamu spotunda, virüs bulaşan bir hastanın tedavisinin nasıl yapıldığı ve durumu ağır olan hastayı son kez görmek isteyen yakının yaşadığı acı sahnelendi. 'Korona virüs hala aramızda' sloganlı kamu sporunun sonunda, "Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun diye lütfen kurallara uyalım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun. Toplum sağlığına birlikte sahip çıkalım. Kurallara uyarak sevdiklerimizi ve toplumu koruyalım" ifadelerine yer verildi.