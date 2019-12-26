Denizli Valiliğinden özel yurttaki cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Denizli Valiliği, Çivril'deki özel bir erkek öğrenci yurdundaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Çivril ilçesindeki özel bir yurtta kalan 12 yaşındaki çocuğun, yurdun belletmeni E.T. tarafından cinsel istismara uğradığı yönünde bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine, açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, mağdur çocuğun Denizli Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildiği belirtilirken, "Olayın şüphelisi E.T'nin yakalanması yönünde çalışmalar ise sürmekte olup, iddia edilen konu ile ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.