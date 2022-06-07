Denizli Valiliği, sosyal medyada yayınlanan yarı çıplak bir kadının markete girmesi görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.
Kınıklı Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan bir markete, 4 Haziran saat 04.30'da üstü çıplak şekilde gelerek alışveriş yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yayınlandığının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından olaya derhal müdahale edilip araç plakası ve şahsın kimliği tespit edilerek şahıs kısa süre içerisinde yakalanmış, olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır. Kadın, 'Hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan 7 Haziran'da çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."
Son Dakika › Güncel › Denizli Valiliğinden sosyal medyada yer alan çıplaklık görüntülerine ilişkin açıklama - Son Dakika