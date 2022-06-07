Denizli Valiliğinden sosyal medyada yer alan çıplaklık görüntülerine ilişkin açıklama - Son Dakika
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Denizli Valiliğinden sosyal medyada yer alan çıplaklık görüntülerine ilişkin açıklama

07.06.2022 16:37
Denizli Valiliğinden sosyal medyada yer alan çıplaklık görüntülerine ilişkin açıklama

Denizli Valiliği, sosyal medyada yayınlanan yarı çıplak bir kadının markete girmesi görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.

Denizli Valiliği, sosyal medyada yayınlanan yarı çıplak bir kadının markete girmesi görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.

Kınıklı Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan bir markete, 4 Haziran saat 04.30'da üstü çıplak şekilde gelerek alışveriş yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yayınlandığının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından olaya derhal müdahale edilip araç plakası ve şahsın kimliği tespit edilerek şahıs kısa süre içerisinde yakalanmış, olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır. Kadın, 'Hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan 7 Haziran'da çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, alışveriş, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli Valiliğinden sosyal medyada yer alan çıplaklık görüntülerine ilişkin açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Valiliğinden sosyal medyada yer alan çıplaklık görüntülerine ilişkin açıklama - Son Dakika
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