" Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından olaya derhal müdahale edilip araç plakası ve şahsın kimliği tespit edilerek şahıs kısa süre içerisinde yakalanmış, olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır. Kadın, 'Hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan 7 Haziran'da çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Kınıklı Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan bir markete, 4 Haziran saat 04.30'da üstü çıplak şekilde gelerek alışveriş yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yayınlandığının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, alışveriş, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli Valiliğinden sosyal medyada yer alan çıplaklık görüntülerine ilişkin açıklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.