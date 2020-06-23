Denizli Valisi Ali Fuat Atik, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.



Polisevi'nde düzenlenen programda konuşan Atik, ilk defa geldiği kenti çok beğendiğini söyledi.



Temiz şehrin sıcak kanlı insanlarıyla karşılaştığını anlatan Atik, Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin 3 Temmuz'da yapılacağını belirterek, "İnşallah bu sefer iptal olmaz.Bu ve benzeri sanayicilerimizin sorunları olduğunu yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Bunlarla ilgili çözümü noktasında bana ne düşüyorsa orkestra şefliği yapacağımı söylüyorum." dedi.

Atik, kent için elinden ne geliyorsa taşın altına elini değil gövdesini koymaya hazır olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini, vatandaşların sosyal mesafeye uymalarını ve maske takmaları konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Denizli ve Siirt arasında bir gönül köprüsü kurmayı düşündüğünü anlatan Atik şöyle devam etti:



"Siirt'te çok güzel dostlarımız ve insanlarımız var. Oranın havasını ve güzelliğini hissetmek için orada olmak gerekiyor. Tabi orada etkin bir terörle mücadele yaptık. Ciddi anlamda da sonuç aldık. Siirt'te gittiğim zaman kırsalındaki terörist sayısı 160 civarıydı. En son bıraktığımda 10'lu sayılarla ifade ediliyordu. Bunu yaparken de terörle mücadeleyle biz teröristle mücadeleyi birbirinden ayırdık. Devlete kurşun sıkan insanla normal vatandaşımızı birbirinden ayırarak ve vatandaşların yaşamış olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırarak geçmişe ait olumsuzlukları silerek ve silmeye çalışarak güzel bir atmosfer yakaladık. Siirt Güneydoğu'da parlayan bir yıldız olacak inşallah."



Vali Atik, Yukatel Denizlispor'un kalan maçlarını sorunsuz atlatıp ligi sorunsuz bitirmesi temennisinde bulundu.