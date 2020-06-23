Denizli Valisi Ali Fuat Atik, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı


Polisevi'nde düzenlenen programda konuşan Atik, ilk defa geldiği kenti çok beğendiğini söyledi.


Temiz şehrin sıcak kanlı insanlarıyla karşılaştığını anlatan Atik, Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin 3 Temmuz'da yapılacağını belirterek, "İnşallah bu sefer iptal olmaz.Bu ve benzeri sanayicilerimizin sorunları olduğunu yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Bunlarla ilgili çözümü noktasında bana ne düşüyorsa orkestra şefliği yapacağımı söylüyorum." dedi.

Atik, kent için elinden ne geliyorsa taşın altına elini değil gövdesini koymaya hazır olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini, vatandaşların sosyal mesafeye uymalarını ve maske takmaları konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Denizli ve Siirt arasında bir gönül köprüsü kurmayı düşündüğünü anlatan Atik şöyle devam etti:


"Siirt'te çok güzel dostlarımız ve insanlarımız var. Oranın havasını ve güzelliğini hissetmek için orada olmak gerekiyor. Tabi orada etkin bir terörle mücadele yaptık. Ciddi anlamda da sonuç aldık. Siirt'te gittiğim zaman kırsalındaki terörist sayısı 160 civarıydı. En son bıraktığımda 10'lu sayılarla ifade ediliyordu. Bunu yaparken de terörle mücadeleyle biz teröristle mücadeleyi birbirinden ayırdık. Devlete kurşun sıkan insanla normal vatandaşımızı birbirinden ayırarak ve vatandaşların yaşamış olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırarak geçmişe ait olumsuzlukları silerek ve silmeye çalışarak güzel bir atmosfer yakaladık. Siirt Güneydoğu'da parlayan bir yıldız olacak inşallah."


Vali Atik, Yukatel Denizlispor'un kalan maçlarını sorunsuz atlatıp ligi sorunsuz bitirmesi temennisinde bulundu.

Denizli, Aydın, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli Valisi Ali Fuat Atik, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Son Dakika

19:55 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi 19:23 Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı 18:54 Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı 18:26 Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti 18:16 Devlet Bahçeli, FETÖ'den hüküm giyen yazarın davasının yeniden incelenmesini istedi 17:08 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi 17:03 Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:27 Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 08:52 Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
19:25
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
19:17
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:57
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
18:42
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
18:42
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
18:28
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
18:14
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
17:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 20:05:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli Valisi Ali Fuat Atik, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]