Denizli Valisi Ali Fuat Atik oldu - Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle 41 ilin valisi değişti. Kararnameyle Denizli Valisi Hasan Karahan, Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Valisi olarak atandı.

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