Denizli Valisi Ali Fuat Atik'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Atik, mesajında, tarih boyunca istiklal ve istikbaline kastedenleri canı pahasına bertaraf eden Türk milletinin, 15 Temmuz 2016'da hürriyet ve istiklal sevdasına sadakat sınavından her zaman olduğu gibi yine alnının akıyla ve büyük bir gururla çıkmayı başardığını belirtti.

Milli birlik ve beraberliğine, ülkenin geleceğine yöneltilen hain kalkışma karşısında milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n çağrısıyla büyük bir kahramanlık örneği sergilediğini vurgulayan Atik, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, hain darbe girişimine karşı durarak, canı pahasına ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, Denizli'de de gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimiz, 15 Temmuz gecesi üzerlerine düşeni yapmış, şehrin meydanlarını doldurmuş, emanetlerine sahip çıkmış ve hainlerin emellerine ulaşmalarına engel olmuşlardır."