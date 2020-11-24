Denizli Valisi Ali Fuat Atik'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı - Son Dakika

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı

24.11.2020 11:25
Denizli Valisi Ali Fuat Atik'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı, System.String[]

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 24 Kasım Öğretmenler Günü ilgili kutlama mesajı yayımladı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 24 Kasım Öğretmenler Günü ilgili kutlama mesajı yayımladı. Atik, "Her öğretmen nasıl ki öğrencilerinin anne, babası ise her anne, baba da birer öğretmendir. Bu nedenle okul, aile ve öğretmenlerimiz el ele vererek gelecek nesillerin daha donanımlı, kendine güvenen, bilimin ışığında ilerleyen bireyler olarak yetişmesini sağlamalıdır" dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Eğitim bir milletin geleceğini inşa eden en önemli unsurdur, geleceğimiz olan çocuklarımıza bu unsuru en güzel şekilde aktarmak, yarınlarımız için kutsal bir görev olduğunu belirten Denizli Valisi Ali Fuat Atik, "Değerli Öğretmenlerimiz, Sizler; karakteri sağlam, bilgili nesiller yetiştirmeye gayret ederek onlara iyiyi ve doğruyu öğreten, milli ve manevi değerlerimizi geleceğin emaneti olan çocuklarımıza aşılayan eğitim neferlerisiniz. Bu özverili çabanız, bizlerin her zaman gurur kaynağı olmuştur. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk: "Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir" diyerek öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamıştır" dedi.

"Eğitim, bir milletin geleceğini inşa eden en önemli unsurdur"

Denizli Valisi Atik, "Eğitim, bir milletin geleceğini inşa eden en önemli unsurdur. Geleceğimiz olan çocuklarımıza bu unsuru en güzel şekilde aktarmak, yarınlarımız için kutsal bir görevdir. İnsan hayatının başlangıcından itibaren ilk olarak ailede başlayan bu önemli görev, siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde okullarımızda devam etmektedir. Hem ülkemizin hem de dünyanın içinden geçtiği bu zorlu pandemi sürecinde tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin yarınları olan çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlarken, eğitim-öğretimin sadece okullarda değil aynı zamanda evlerde de devam edebileceğini göstermeniz, bu mesleğin önemini her zamankinden daha fazla öne çıkarmıştır. Bu süreci okul, öğretmen, aile işbirliği ile en iyi şekilde geçireceğimize inancım sonsuzdur. Her öğretmen nasıl ki öğrencilerinin anne, babası ise her anne, baba da birer öğretmendir. Bu nedenle okul, aile ve öğretmenlerimiz el ele vererek gelecek nesillerin daha donanımlı, kendine güvenen, bilimin ışığında ilerleyen bireyler olarak yetişmesini sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlerimiz, birer meşale rolü üstlenen geleceğimizin mimarlarıdır"

Vali Atik, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti kurduktan hemen sonra diline, tarihine, kültürüne sahip çıkan; okuma-yazma oranı yüksek, araştıran, üreten bir nesil inşa etmeyi öncelik haline getirmiştir. Ülkemizin her köşesinde fedakarca, çağımızın imkanlarından faydalanarak donanımlı bireyler yetiştiren öğretmenlerimiz, birer meşale rolü üstlenen geleceğimizin mimarlarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum" dedi. - DENİZLİ

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli Valisi Ali Fuat Atik'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı - Son Dakika


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