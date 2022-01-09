Denizli Valisi Atik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti - Son Dakika

Denizli Valisi Ali Fuat Atik 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ali Fuat Atik, mesajında, hakkaniyet sahibi ve ahlaki sorumluluk ilkesiyle çalışan gazetecilerin, kamuoyunun haber alma hakkı ve doğru bilgilendirilmesi hususunda milletin müşterek sesi olarak milli birliğin sağlanması, hak ve özgürlüklerin korunması gibi önemli bir görevi ifa ettiklerini belirtti.

Önemli bir kamu görevini yerine getirirken zaman mefhumu gözetmeden, her koşulda büyük bir fedakarlık ve özveri ile vatandaşların doğru ve eksiksiz habere ulaşması için çalışan gazetecilerin çabalarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Atik, mesajını şöyle tamamladı:

"Basın, bireyin haber alma hakkını doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla sağlayan, kamuoyunu bilgilendiren, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren, aynı zamanda ilimizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan en etkili araçlardan biri haline gelmiştir. Teknolojik gelişmeler, iletişim ve medya mecrasının çeşitlenmesi dünyadaki tüm sınırları kaldırmış; bilgi toplumunun ihtiyacı olan yerel, ulusal ve küresel ölçekteki gelişmelerden anında haberdar olabilme imkanı sağlamıştır. Tüm bu gelişmeler ışığında basının da sektördeki ilerlemeleri yakından takip etmesi ülkemizin geleceği adına oldukça önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle; bu mesleğe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yaşam diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."