Denizli Valisi Atik, hayvan barınma merkezini ziyaret etti - Son Dakika

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, tesisteki hayvanları sevdi. Evinde iki köpeğinin olduğunu söyleyen Vali Atik, kedi de sahiplenmek istediğini belirtti.
Kısa süre önce Siirt'ten Denizli Valiliğine atanan Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında hizmete açılan Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da eşlik etti. Vali Atik, tesisteki kedi ve köpek pansiyonları, serbest gezi alanları, köpek padokları, kedi evleri, ameliyathaneler ve poliklinik servisleri ile Denizli horoz evlerini inceledi. Denizli horozu ile poz veren Vali Atik, tedavi gören sokak hayvanlarıyla da yakından ilgilendi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, "Şehrimizdeki tüm canlılara hizmet etmemiz gerekiyor. İnşallah bu hizmetlerimizi artırarak Sayın Valimiz Atik ile birlikte, el birliğiyle şehrimize, insanlarımıza, tüm canlılara, geleceğimize birlikte hizmet edeceğiz" diye konuştu.