Denizli Valisi Atik, hayvan barınma merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Denizli Valisi Atik, hayvan barınma merkezini ziyaret etti

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, tesisteki hayvanları sevdi.

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, tesisteki hayvanları sevdi. Evinde iki köpeğinin olduğunu söyleyen Vali Atik, kedi de sahiplenmek istediğini belirtti.

Kısa süre önce Siirt'ten Denizli Valiliğine atanan Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında hizmete açılan Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da eşlik etti. Vali Atik, tesisteki kedi ve köpek pansiyonları, serbest gezi alanları, köpek padokları, kedi evleri, ameliyathaneler ve poliklinik servisleri ile Denizli horoz evlerini inceledi. Denizli horozu ile poz veren Vali Atik, tedavi gören sokak hayvanlarıyla da yakından ilgilendi.

Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
'ONLARI KADERLERİNE TERK ETMEYELİM'

Vali Ali Fuat Atik, Denizli'ye bu tesisi kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür edip, "Benim de 2 köpeğim var, hayvansever biri olarak Denizli Büyükşehir Belediyemizin bu hizmeti gerçekten beni mutlu etti. Büyükşehir belediyemiz, sadece insana değil canlı olan her varlığa hizmet ediyor. Sevimli dostlarımıza insanlarımızın bakış açısını değiştirecek bir mekan burası. Burada çok ciddi bir hizmetin yapıldığını gördüm. Buranın Ege Bölgesi'nin en büyük hayvan bakım merkezi olduğunu öğrendim. Sevimli dostlarımızı yalnız bırakmayalım. Onları sokağa, kaderlerine terk etmeyelim. Hayvan sevgisi olan çocuklarımızı buraya getirelim. Büyükşehir Belediyesi hayvanların ücretsiz olarak sahiplendirilmesini sağlıyor. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayalım. Hayvan sevgisi çok önemli" dedi. Vali Atik, tesisten bir kedi sahiplenmek istediğini de kaydetti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, "Şehrimizdeki tüm canlılara hizmet etmemiz gerekiyor. İnşallah bu hizmetlerimizi artırarak Sayın Valimiz Atik ile birlikte, el birliğiyle şehrimize, insanlarımıza, tüm canlılara, geleceğimize birlikte hizmet edeceğiz" diye konuştu.


Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli Valisi Atik, hayvan barınma merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika

21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:06 Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 10:02 Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı 09:42 İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
21:36
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
21:18
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
20:55
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 22:26:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli Valisi Atik, hayvan barınma merkezini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]