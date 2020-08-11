Denizli Valisi Atik, Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Son Dakika

Denizli'de semt pazarları, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ile birlikte 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve çevresindeki denetimlere katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

Maskesi olmayan vatandaşlara maske giydiren Vali Atik, bir berber dükkanına girdi.

Esnaftan tek kullanımlık poşet havlu isteyen ancak kullanılmış havlu verildiğini gören Vali Atik, berber koltuğuna oturarak uyulması gereken kurallar hakkında çalışanlara sorular sordu, uyarılarda bulundu.

Vali Atik, gazetecilere, kentte vatandaşların sosyal mesafe kurallarına mümkün olduğunca uymaya çalıştığını söyledi.

Denetimlerin gece gündüz devam edeceğini belirten Atik, "Denizlimizde kurallara uyulduğunu görmek güzel. Vatandaşlarımızın kendi sağlığı için alınan tedbirlere harfiyen uyması gerekiyor." dedi.

Atik, parkta tek başına oturan bir vatandaşla da sohbet etti. Kimsesi olmadığı öğrenilen vatandaşla ilgilenilmesini isteyen Vali Atik, yetkililere talimat verdi.