Denizli Valisi Atik, makamını öğreniciye devretti - Son Dakika
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Denizli Valisi Atik, makamını öğreniciye devretti

22.04.2022 15:18
Denizli Valisi Atik, makamını öğreniciye devretti

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ortaokul öğrencisi Tuğba Kazel'e bıraktı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ortaokul öğrencisi Tuğba Kazel'e bıraktı.

Sevil Kaynak Ortaokulu öğrencisi Tuğba Kazel ve öğretmenleri Vali Atik'i makamında ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında valilik koltuğuna oturan Kazel, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'den kentteki eğitim çalışmaları ve okulların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Vali Atik de ziyaretin sonunda Kazel'e çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli Valisi Atik, makamını öğreniciye devretti - Son Dakika


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