Denizli Valisi Atik, pazar yerlerini denetledi - Son Dakika

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde İçişleri Bakanlığı'nın "Pazar Yerleri Genelgesi" kapsamında açılan pazar yerlerinde denetimde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ile birlikte Karaman, Kiremitçi ve İncilipınar pazar yerlerinde alınan Kovid-19 tedbirlerini yerinde inceleyen Vali Atik, esnaf ve vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Atik, Kovid-19 tedbirleri alınarak açılan pazar yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına gösterilen hassasiyet için teşekkür etti.