Denizli Valisi Atik'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü mesajı - Son Dakika

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla yayınladığı mesaj ise şöyle; "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. 10 Kasım, Türk milleti için matem günü olmakla beraber aynı zamanda Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sahip olduğumuz bu büyük değeri bilerek, ideallerimizi gerçekleştirme konusundaki kararlılığımızı gösterme çabamızı hatırlama günüdür. Yalnızca büyük Türk milletinin değil, bütün insanlığın saygısını ve takdirini kazanmış büyük bir öndere sahip bir milletin yapabileceklerini anımsayıp daha ileriye gitme konusundaki azmine hız verme günüdür" dedi.

"Gelecek nesillere karşı en büyük görevimiz ve sorumluluğumuzdur"

Vali Atik, "Böylesine büyük bir deha ve devlet adamı bize Cumhuriyet gibi büyük bir emaneti bırakmıştır. "İleri! İleri! Daima ileri!" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10. Yıl Nutku'nda: "Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir." diyerek büyük Türk milletinin karakterini ortaya koymuş birlik ve beraberliğin önemini vurgulamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi her şartta korumak, ilerletmek, gösterdiği hedefe ulaşmak için çaba gösterip onu yücelterek sonsuza kadar yaşatmak, bizim, gelecek nesillere karşı en büyük görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 82. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve O'nun nezdinde fedakarca canlarını ortaya koymuş tüm şehit ve gazilerimizi saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu. - DENİZLİ