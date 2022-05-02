Denizli Valisi Atik, vatandaşların bayramını kutladı - Son Dakika
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Denizli Valisi Atik, vatandaşların bayramını kutladı

02.05.2022 11:56
Denizli Valisi Atik, vatandaşların bayramını kutladı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bayram namazı çıkışında protokol üyeleriyle vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bayram namazı çıkışında protokol üyeleriyle vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Delikliçınar Yeni Camisi avlusundaki bayramlaşmaya, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Ergüvenç Süleyman Erdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, MHP İl Başkanı Yusuf Garip ve diğer ilgililer de katıldı.

Vali Atik ve beraberindekiler Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile de bayramlaştı.

Şehit ailesi ziyareti

Vali Ali Fuat Atik, şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in (28) Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'nde yaşayan baba ocağına gitti.

Vali Atik, bayramlaşma programı kapsamında, 22 Nisan'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Kerek'in kurulan taziye çadırında şehidin babası Salim ve annesi Elif Kerek'e bayram tebriklerini iletti.???????

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Kaynak: AA

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