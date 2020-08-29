Denizli Valisi Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Atik, mesajında, büyük zaferin, 98'inci yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarının kurtarıldığını, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuştuğunu vurgulayan Atik, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugün de millet olarak geçmişten aldığımız ilhamla şehitlerimizin bizlere bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunu, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecek, bizden sonraki nesillere de gurur duyacakları bir vatan bırakmak temel hedefimiz olacaktır. Gücünü ve bekasını birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin, tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenmenin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü badireyi aşmamızı sağlayacağına yürekten inanıyorum."

Başkan Osman Zolan'ın mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da mesajında, ağustos ayının Türk milleti için zaferlerle dolu bir ay olduğuna dikkat çekti.

Zolan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos'ta sonuçlanan Büyük Taarruz, en zor şartlarda dahi necip milletimizin yeniden bağımsızlık ve özgürlük için canını dahi düşünmeden destanlar yazdığının imzasıdır. Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadelenin timsali olan 30 Ağustos zaferi tüm mazlum milletlere örnek olmuştur."