Son Dakika Haberleri: Denizli Valisi: Depremde Hafif Yaralı 3 Vatandaşımız Var

Denizli Valisi: Depremde Hafif Yaralı 3 Vatandaşımız Var

32 dakika önce

Denizli Valisi Hasan Karahan, sabah meydana gelen depreme ilişkin, "Şu ana kadar ulaştığımız bir can kaybı yok. Hafif yaralı 3 vatandaşımız var" dedi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, sabah meydana gelen depreme ilişkin, "Şu ana kadar ulaştığımız bir can kaybı yok. Hafif yaralı 3 vatandaşımız var" dedi. Bir program nedeniyle Ankara'da bulunan Denizli Valisi Hasan Karahan, sabah saat 09.34'te Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu. Vali Karahan, "Bu sabah saat 09.34 sıralarında Acıpayam ilçesi yakınlarında bir deprem yaşandı. 5.5 şiddetinde olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANA KADAR ULAŞTIĞIMIZ BİR CAN KAYBI YOK"

İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 evde hasar bulunduğunu kaydeden Karahan, "Bunların bir kısmı eski köy evleri. Bazı evlerde çatlaklar olduğu söyleniyor. Hafif yaralı 3 vatandaşımız var şu anda. Şu ana kadar ulaştığımız bir can kaybı yok. Bütün ekiplerimiz olay yerinde. Vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyorlar" şeklinde konuştu.

(Seda Kahramantürk/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:01 Kaynak: İHA

Ankara, Sabah, Denizli, Güncel
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