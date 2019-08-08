Denizli Valisi Hasan Karahan: "Çok ciddi bir sarsıntı yaşadık, can kaybımız yok"
1 saat önce
Denizli Valisi Hasan Karahan: "Çok ciddi bir sarsıntı yaşadık, can kaybımız yok" -"Bazı evler ve binalarda, bazı resmi binalarda hasar oluştu" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: -"Gelirken çok tedirgindim.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:34 Kaynak: İHA
Valisi Hasan Karahan: "Çok ciddi bir sarsıntı yaşadık, can kaybımız yok"
-"Bazı evler ve binalarda, bazı resmi binalarda hasar oluştu"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
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-"Gelirken çok tedirgindim. 6'ya yakın şiddetli bir depremde çok şükür şiddete yansıyan hasar yok"
DENİZLİ - Denizli Valisi Hasan Karahan, 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.
Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler Dünyaevine girerken depreme yakalandılar! Panik anları kamerada Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada İzmir ve Denizli'de yaşanan depremlerinin ardından rahatlatan açıklama geldi