Son Dakika Haberleri: Denizli Valisi Hasan Karahan: "Çok ciddi bir sarsıntı yaşadık, can kaybımız yok"
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Denizli Valisi Hasan Karahan: "Çok ciddi bir sarsıntı yaşadık, can kaybımız yok"

1 saat önce

Denizli Valisi Hasan Karahan: "Çok ciddi bir sarsıntı yaşadık, can kaybımız yok" -"Bazı evler ve binalarda, bazı resmi binalarda hasar oluştu" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: -"Gelirken çok tedirgindim.

Denizli Valisi Hasan Karahan: "Çok ciddi bir sarsıntı yaşadık, can kaybımız yok"
-"Bazı evler ve binalarda, bazı resmi binalarda hasar oluştu"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan:
-"Gelirken çok tedirgindim. 6'ya yakın şiddetli bir depremde çok şükür şiddete yansıyan hasar yok"
DENİZLİ - Denizli Valisi Hasan Karahan, 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.
Osman Zolan, Denizli, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:34 Kaynak: İHA
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