Denizli Valisi Karahan, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Denizli Valisi Hasan Karahan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Vali Hasan Karahan, Denizli Polisevi'nde düzenlenen etkinlikte, basın mensuplarının gününü tebrik etti.

Vali Karahan, toplantıda, Denizli için 2019 yılını değerlendirdi.

Geçen yıl Denizli'de meydana gelen iki depremin can kaybı olmadan atlatıldığını hatırlatan Karahan, "Kırsaldaki konutların depremlere dayanıksız olduğunu gördük. Depremzede vatandaşlarımız için yapımına başlanan konutlar inşası devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Vali Karahan, Pamukkale ilçesinde yılbaşı gecesi bir evde düzenlenen eğlencede, diş hekimi bir kadının ölmesi ve iki kişinin tedavi altına alınması konusundaki soru üzerine, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Karahan, emniyet ve jandarmanın son yıllarda uyuşturucuya yönelik operasyonlara ağırlık verdiğini dile getirerek, "Denizli Cumhuriyet Başsavcısı, 660 civarında yakalamanın yaklaşık 468'inin tutuklama ile sonuçlandığı yönünde bilgi paylaştı. Uyuşturucu ülkemizin sorunu." dedi.

Bu konuda bilinçlenlenmenin önemine de işaret eden Karahan, "Doktor bile bu işi yapıyorsa kime ne diyeceksiniz? Burada demek ki bazı şeyleri tekrar ele almak gerekiyor. Bu konuda farkındalık oluşturmak konusunda hepimize sorumluluk düşüyor. Hep söylüyoruz 'bilinçlendirelim' diye ama doktordan bilinçlisi de olmaz bu konuda." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile mücadelenin önemine işaret eden Karahan, "Özellikle aileden başlayarak okullarda, başka alanlarda kendi kontrolümüzü sağlamalıyız. Kendimizi kontrol konusunda eksiğimiz var. 'Bir kereden bir şey olmaz' ya da 'Bana bir şey olmaz' söylemi yanlış çünkü olabiliyor." şeklinde konuştu.

Karahan, olayda hayatını kaybeden diş hekiminin ailesine de başsağlığı diledi.