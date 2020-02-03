Denizli ve Antalya'da "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 36 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli ve Antalya'da 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 36 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli ve Antalya'da "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 36 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Denizli ve Antalya'da, usulsüz engelli raporu aldıkları iddiasıyla 36 kişi gözaltına alındı.

Denizli ve Antalya'da

Denizli ve Antalya'da, usulsüz engelli raporu aldıkları iddiasıyla 36 kişi gözaltına alındı.


Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sağlıklı kişilere çeşitli hastanelerden usulsüz sağlık kurulu raporu alındığı iddiası üzerine çalışma başlattı.


Yaklaşık iki aylık çalışmada kent merkezi ile Acıpayam, Sarayköy, Çameli, Tavas, Çivril ve Honaz ilçeleri ile Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Usulsüz engelli raporu alan zanlılar Denizli Devlet Hastanesinde tekrar sağlık kontrolünden geçirilerek raporlarının uygun olup olmadığının tespiti yapıldı.

Burada yapılan tetkiklerde şüphelilerden bazılarının daha önce aldıkları sağlık raporlarının geçersiz olduğu, engel düzeylerinin yüzde 40'ın altında sınıflandığı ve belgelerinde usulsüzlükler saptandı.

Usulsüz engelli raporu temin edilmesini sağladıkları gerekçesiyle yakalanan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Öte yandan polis ekipleri kent merkezli iki ilde 10 Ocak'ta düzenledikleri operasyon kapsamında usulsüz engelli raporu düzenlenen 52 kişiden bazılarının raporlarını iptal ettirmiş ve olayda iki şüpheli tutuklanmıştı.

Antalya, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:40 Kaynak: AA
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