Denizli ve ilçelerine 2 günlük zirai don uyarısı - Son Dakika

Denizli ve ilçelerine 2 günlük zirai don uyarısı

25.03.2021 19:20
Denizli ve ilçelerine 2 günlük zirai don uyarısı, System.String[]

Denizli'nin yüksek kesimlerinde bulunan birçok ilçede dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı devam ediyor.

Denizli'nin yüksek kesimlerinde bulunan birçok ilçede dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı devam ediyor. Kent merkezinde ara ara kendini gösteren kar ile birlikte soğuk etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından zirai don uyarısı geldi.

Hava sıcaklıklarının düştüğü son günlerde mevsim normalinin dışında olan Denizli'de, Mart ayının son günlerinde bahar mevsimi beklenirken kentin yüksek kesimlerinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini halen sürdürüyor. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde eksi 3 dereceye kadar düşeceği belirtildi. Mart ayının son günlerinde görülen kar yağışıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri için zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamada şöyle; "Bu gece saatlerinden başlayarak, 27 Mart 2021 Cumartesi sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı, devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - DENİZLİ

Denizli ve ilçelerine 2 günlük zirai don uyarısı
Denizli ve ilçelerine 2 günlük zirai don uyarısı
Denizli ve ilçelerine 2 günlük zirai don uyarısı
Denizli ve ilçelerine 2 günlük zirai don uyarısı
Denizli ve ilçelerine 2 günlük zirai don uyarısı
Denizli ve ilçelerine 2 günlük zirai don uyarısı
Denizli ve ilçelerine 2 günlük zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli ve ilçelerine 2 günlük zirai don uyarısı - Son Dakika


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