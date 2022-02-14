Marketlerde "KDV indirimi" denetlendi - Son Dakika

İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin marketler etiketleri incelemesi
İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin fiyatları not alması
DENİZLİ - Ticaret İl Müdürlüklerine bağlı ekipler, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının market fiyatlarına yansıyıp yansıtılmadığını kontrol etti.
Denizli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki 10 marketi denetledi.
Marketlerde ortalama 40 kalem ürünü inceleyen ekipler, etiketlerde yer alan tarih ve KDV oranlarını inceledi. Ekipler, ürünleri eski fiyatlarıyla da karşılaştırdı.
Denetim yapılan marketlerde KDV indiriminin etiketlere yansıdığı görülürken denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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