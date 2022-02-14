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Marketlerde "KDV indirimi" denetlendi - Son Dakika

Marketlerde "KDV indirimi" denetlendi

14.02.2022 16:24

İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin marketler etiketleri incelemesi İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin fiyatları not alması DENİZLİ - Ticaret İl Müdürlüklerine bağlı ekipler, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının market fiyatlarına yansıyıp yansıtılmadığını kontrol etti.

İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin marketler etiketleri incelemesi

İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin fiyatları not alması

DENİZLİ - Ticaret İl Müdürlüklerine bağlı ekipler, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının market fiyatlarına yansıyıp yansıtılmadığını kontrol etti.

Denizli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki 10 marketi denetledi.

Marketlerde ortalama 40 kalem ürünü inceleyen ekipler, etiketlerde yer alan tarih ve KDV oranlarını inceledi. Ekipler, ürünleri eski fiyatlarıyla da karşılaştırdı.

Denetim yapılan marketlerde KDV indiriminin etiketlere yansıdığı görülürken denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Marketlerde KDV indirimi denetlendi
Marketlerde KDV indirimi denetlendi
Marketlerde KDV indirimi denetlendi

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Ticaret, Denizli, Market, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marketlerde 'KDV indirimi' denetlendi - Son Dakika


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