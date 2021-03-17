Denizli ve Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Denizli ve Manisa'nın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Denizli kent merkezinde sabah sağanak etkili olurken, yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.

Kenti Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkilerinde kar nedeniyle ulaşım zaman zaman kontrollü sağlanıyor.

Trafik ekipleri, kara yolunda denetimlerini sürdürüyor.

Yoldaki bazı vatandaşlar ise martta yağan karın fotoğrafını çekti.

Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü

Manisa'nın Demirci, Gördes, Şehzadeler ve Soma ilçelerinin yüksek kesimlerinde dünden bu yana kar etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunun Akçakertik ile Deveboynu mevkilerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

Kar yağışıyla Spil Dağı Milli Parkı da beyaza büründü. Manisa ve İzmir arasında bulunan 1517 metre rakımlı milli parkta kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.