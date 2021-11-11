Denizli ve Uşak'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla Denizli ve Uşak'ta fidan dikimi yapıldı.

Denizli'nin ilçelerinde 17 noktada 62 bin 850 fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Ali Fuat Atik, Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarında gerçekleştirilen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'da alınan kararla 11 Kasım'ın "Milli Orman ve Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini hatırlattı.

Etkinliğe katılımın yüksek olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Atik, "Burada ciğerlerimiz yanmıştı. Kara bir gündü bizim için. Yaralarımızı sarmak için söz vermiştik. Çok şükür yaralarımızı sarmaya başladık. Binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Bundan sonra Allah'ım bize böyle felaketleri yaşatmasın diye dua edeceğiz." diye konuştu.

Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya ise kent genelinde yıl sonuna kadar 11 milyon 600 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Kentte yaşayan herkes adına 3 fidan dikmeye çalışacağız. Bu saha 2 Ağustos'ta yanmış ve 766 hektar alan zarar görmüştü. Projelerimizi yaparak dikim planlamalarını tamamladık. Birçok türde ağacımızın inşallah burada yeşereceğini kısa sürede göreceğiz." dedi.

Uşak

Uşak'ta geçen yıl çıkan yangında zarar gören Ciğerdede köyü yakınlarındaki 155 hektar alanda fidan dikildi.

Vali Funda Kocabıyık, burada yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar, yanan alanda 320 bin, kent genelinde ise 1 milyon 107 bin fidanın yeşereceğini ifade etti.

Programa İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin de katıldı.

Öte yandan Banaz ilçesinde geçen yıl meydana gelen yangının zarar verdiği Halıyazı mevkisinde ağaçlandırma çalışması yapıldı.