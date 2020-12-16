Denizli ve Uşak'taki iş insanları için dış ticaret seminerleri düzenlenecek
16.12.2020 10:17
Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda Denizli ve Uşak'taki iş çevrelerine yönelik 22-23 Aralık'ta dış ticaret bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecek.
Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda Denizli ve Uşak'taki iş çevrelerine yönelik 22-23 Aralık'ta dış ticaret bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecek.
Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl mart ayına kadar yüz yüze yerinde düzenlenen söz konusu seminerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde çevrim içi olarak devam ediyor.
Denizli ve Uşak'ta yerleşik iş çevrelerine yönelik düzenlenecek seminerlerde, İhracatta Uygulanan Destek Programları, Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu, Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları ve E-Ticaret/ E-İhracat Uygulamaları konuları anlatılacak.
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