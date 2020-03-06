Denizli, Voleybol 2. Lig müsabakalarına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizli, Voleybol 2. Lig müsabakalarına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika Spor

Denizli, Voleybol 2. Lig müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

6 saat önce

Denizli, '2020 Denizli Yılı' etkinlikleri kapsamında Voleybol 2. Lig Kadınlar Yarı Final Etabı'na ev sahipliği yapıyor.

Denizli, Voleybol 2. Lig müsabakalarına ev sahipliği yapıyor, System.String[]

Denizli, '2020 Denizli Yılı' etkinlikleri kapsamında Voleybol 2. Lig Kadınlar Yarı Final Etabı'na ev sahipliği yapıyor. 4 grupta 16 takımın mücadele ettiği müsabakalar bu akşam oynanacak maçlar ile tamamlanacak.


Final maçlarında mücadele eden takımların teknik ekipleri, yöneticileri, müsabakalarda görev yapan hakemler ve gözlemciler, Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği programda bir araya geldi. Servergazi Değirmen Restoranda düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık ve Denizli Voleybol İl Temsilcisi Sevinç Güngör katıldı. Değirmenci burada yaptığı konuşmada, 2020'nin Denizli yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Bu yıl Denizli'nin tanıtımına biraz daha katkı sağlayalım, ulusal ve uluslar arası düzeyde farklı etkinlikler yapalım gibi bir yol haritası çizdik" dedi.


Bu kapsamda kültürden sanata, spordan eğitime pek çok faaliyet yapılacağını ifade eden Değirmenci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliğinde birçok sportif etkinlikleri de Denizli'de yapmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye Voleybol Federasyonu'na teşekkür eden Değirmenci, 2. Lig Kadınlar Yarı Final Etabı'na katılan tüm takımlara başarılar diledi. - DENİZLİ

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:40 Kaynak: İHA
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