Son Dakika Haberleri: Denizli 'Yan Baktın' Kavgasında Lise Öğrencisi Bıçakla Yaralandı

Denizli 'Yan Baktın' Kavgasında Lise Öğrencisi Bıçakla Yaralandı

11 saat önce

'Yan baktın' kavgasında lise öğrencisi bıçakla yaralandıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 lise öğrencisi yaralandı.

Denizli 'Yan Baktın' Kavgasında Lise Öğrencisi Bıçakla Yaralandı, System.String[]
'Yan baktın' kavgasında lise öğrencisi bıçakla yaralandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 lise öğrencisi yaralandı. Polis, olayın ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kervansaray Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi'nin karşısında bugün saat 16.00 sıralarında, iki grup arasında, iddiaya göre, birbirlerine yan baktıkları gerekçesiyle kavga çıktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada, lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Emre Arıkan, karnından yaralandı. Çevredeki diğer öğrencilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Arıkan, ambulansla Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Arıkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayın ardından kavgada Arıkan'ı bıçakla yaralayıp kaçtıkları ileri sürülen F.B. (Fıratcan Burucu) (19) ve beraberindeki O.U.'yu (Oktay Uçar) (20) yakalayıp, gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:08 Kaynak: DHA

Polis, Pamukkale, 3. Sayfa
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