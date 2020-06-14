DENİZLİ Yan yana toprağa verildiler - Son Dakika

Yan yana toprağa verildiler

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde eşi Özlem Çakar (31) ve çocukları Emir Çakar (8) ve Naki Çakar'ı (11) öldürdükten sonra intihar eden Ahmet Çakar'ın (37)cenazeleri düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi.

Geçtiğimiz aylarda inşaatta çalıştığı Fransa'dan sağlık sorunları dolayısı ile memleketi Denizli'nin Çivril ilçesi, Gürpınar Mahallesi'ne dönen Ahmet Çakar geçtiğimiz ay fıtık ameliyatı oldu. Ardından yaklaşık 1.5 aydır evinde istirahat eden Çakar, iddiaya göre, çalışamadığı için bunalıma girdi ve psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Bu nedenle bir süredir aile üyeleri ile sorunlar yaşadığı ileri sürülen Çakar, geçen 12 Haziran sabahı eşi Özlem Çakar ile tartıştı. tartışmanın uzaması üzerine cinnet getiren Çakar, evdeki tüfek ile eşi Özlem Çakar ile çocukları Naki Çakar ve Emir Çakar'ı öldürdü. Çakar, daha sonra çenesinin altına dayadığı aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri korkunç manzara ile karşılaşırken, anne ve çocukların cansız bedenleri yerde serili yatakların üzerinde bulundu. Sonrasında ise jandarma ekipleri evin bulunduğu sokağı güvenlik şeridi çekerek giriş ve çıkışları kapatarak inceleme başlattı. İncelemelerin ardından aile üyelerinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otopsinin ardından Ahmet, Özlem ve çocukları Naki ve Emir'in cenazeleri yakınları tarafından bugün alınarak Gürpınar Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından cenazeler Gürpınar Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada sosyal mesafeye uyularak kılınan namazlarının ardından cenazeler yan yana toprağa verildi.