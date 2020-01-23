Denizli yangında dumana rağmen tavlaya devam ettiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli yangında dumana rağmen tavlaya devam ettiler - Son Dakika

Denizli yangında dumana rağmen tavlaya devam ettiler

6 saat önce

Yangında dumana rağmen tavlaya devam ettilerDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir kahvehanenin bulunduğu binanın bodrum katında bulunan depoda sigara izmariti atılması sonucu yangın çıktı.

Yangında dumana rağmen tavlaya devam ettiler

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir kahvehanenin bulunduğu binanın bodrum katında bulunan depoda sigara izmariti atılması sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle zemin kattaki kahvehaneyi duman sardı, bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı atarken, bazıları ise oynadığı tavlayı bırakmayıp, devam etti.

Bugün saat 13.00 sıralarında Altıptop Mahallesi 854 sokaktaki bir binanın bodrum katındaki depoda yangın çıktı. Sigara izmariti atılması sonucu çıktığı belirlenen yangın nedeniyle etrafı duman sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar hortumla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Bodrumdaki yangın nedeniyle zemin katta bulunan kahvehaneyi duman sardı. Çok sayıda vatandaşın bulunduğu kahvehanedekilerin bir bölümü panikle dışarı kaçarken, kimileri ise oynadıkları oyunu bırakmayıp, içerdeki dumana rağmen tavla oynamaya devam etti. Tavla oynayan vatandaşlar, yangın tehlikesinin geçtiğini, sadece duman olduğunu, kendilerini etkileyecek bir durum olmadığını söyledi. İtfaiye ekipleri bodruma girerek herhangi bir tehlike olup olmadığını kontrol etti. Yangın nedeniyle bodrum kattaki ev eşyalarının zarar gördü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli yangında dumana rağmen tavlaya devam ettiler

Merkezefendi, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü, ABD'liler öldü
İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:15:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli yangında dumana rağmen tavlaya devam ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]