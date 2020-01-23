Denizli yangında dumana rağmen tavlaya devam ettiler - Son Dakika

Yangında dumana rağmen tavlaya devam ettiler

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir kahvehanenin bulunduğu binanın bodrum katında bulunan depoda sigara izmariti atılması sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle zemin kattaki kahvehaneyi duman sardı, bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı atarken, bazıları ise oynadığı tavlayı bırakmayıp, devam etti.

Bugün saat 13.00 sıralarında Altıptop Mahallesi 854 sokaktaki bir binanın bodrum katındaki depoda yangın çıktı. Sigara izmariti atılması sonucu çıktığı belirlenen yangın nedeniyle etrafı duman sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar hortumla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Bodrumdaki yangın nedeniyle zemin katta bulunan kahvehaneyi duman sardı. Çok sayıda vatandaşın bulunduğu kahvehanedekilerin bir bölümü panikle dışarı kaçarken, kimileri ise oynadıkları oyunu bırakmayıp, içerdeki dumana rağmen tavla oynamaya devam etti. Tavla oynayan vatandaşlar, yangın tehlikesinin geçtiğini, sadece duman olduğunu, kendilerini etkileyecek bir durum olmadığını söyledi. İtfaiye ekipleri bodruma girerek herhangi bir tehlike olup olmadığını kontrol etti. Yangın nedeniyle bodrum kattaki ev eşyalarının zarar gördü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.