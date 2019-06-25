DENİZLİ Yangında hayvanlar telef oldu
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Yangında hayvanlar telef olduDenizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 2'si büyükbaş, 5'i küçükbaş hayvan ile 20 tavuk yanarak telef oldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:09 Kaynak: DHA
Yangında hayvanlar telef oldu Denizli
'nin Pamukkale
ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 2'si büyükbaş, 5'i küçükbaş hayvan ile 20 tavuk yanarak telef oldu. Ayrıca bir traktör de büyük hasar gördü. Karakurt
Mahallesi'nde yaşayan Musa Soysal'a ait ahırın samanlık kısmında, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen yangın ahırın geneline yayıldı. Ahırdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından yangın söndürüldü. Ancak ahırdaki 1 inek, 1 buzağı, 1 keçi, 4 kuzu ve 20 tavuk yanarak telef oldu. Ayrıca 450 saman balyası ile traktör de yandı. Polis
, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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