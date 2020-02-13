Denizli yapımını üstlendiği inşaatın 4'üncü katından düşen müteahhit, öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli yapımını üstlendiği inşaatın 4'üncü katından düşen müteahhit, öldü - Son Dakika

Denizli yapımını üstlendiği inşaatın 4'üncü katından düşen müteahhit, öldü

6 saat önce

Yapımını üstlendiği inşaatın 4'üncü katından düşen müteahhit, öldüDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yapımını üstlendiği inşaattaki çalışmaları kontrol eden müteahhit Musa Keysan (72), 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Yapımını üstlendiği inşaatın 4'üncü katından düşen müteahhit, öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yapımını üstlendiği inşaattaki çalışmaları kontrol eden müteahhit Musa Keysan (72), 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Zeytinköy Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Yapımını üstlendiği 5 katlı inşaattaki çalışmaları kontrole giden müteahhit Musa Keysan, iddiaya göre dengesini kaybederek 4'üncü kattan toprak zemine düştü. İnşaatta çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Keysan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Keysan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli yapımını üstlendiği inşaatın 4'üncü katından düşen müteahhit, öldü

Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:09 Kaynak: DHA
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