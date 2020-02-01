Denizli yaralı kızıl akbaba ve şahine yardım - Son Dakika
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Denizli yaralı kızıl akbaba ve şahine yardım

6 saat önce

Yaralı kızıl akbaba ve şahine yardımDENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan kızıl akbaba ve şahin, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Yaralı kızıl akbaba ve şahine yardım

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan kızıl akbaba ve şahin, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Sarayköy ilçesindeki boş bir tarım arazisinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi edilmek üzere Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Nesli Türkiye ölçeğinde tehlike altında olan kızıl akbabanın ilk kontrollerinde bilinçsiz avlanma sonucu kanatlarında ateşli silahlardan kaynaklı yaralar oluştuğu tespit edildi. Hemen tedavi altına alınan yırtıcı kuşun sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşamına yeniden bırakılacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerleri, geçen hafta yine vatandaşlar tarafından Denizli'de bulunan yaralı bir şahinin tedavi altında olduğunu bildirdi. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerleri, ilk muayenesinde şahinin de ateşli silahlardan kaynaklı yaralandığını belirterek, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını istedi.

Denizli yaralı kızıl akbaba ve şahine yardım

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:59 Kaynak: DHA
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