Denizli Yaralıyı Araçta Bırakıp Kaçtı

Yaralıyı araçta bırakıp kaçtıDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona peşindeki kamyonetin arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Yaralıyı araçta bırakıp kaçtı



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona peşindeki kamyonetin arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kamyonetin sürücüsü, aracındaki yaralıya rağmen kaza yerinden kaçtı.



Kaza, dün (cuma) saat 17.00 sıralarında, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Acıpayam'dan Denizli il merkezi yönüne gelen Cafer Kaya yönetimindeki 20 B 6945 plakalı kamyonet, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Savcı yönetimindeki 03 RH 073 plakalı kamyona arkadan çarptı. Sürücüsü Cafer Kaya kaza yerinden kaçarken, aracındaki Ali Akkeçeli kamyonette sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kamyonette sıkışan yaralı Akkeçeli, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Akkeçeli, teraviye alındı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaçan sürücü Kaya ise polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü. Alkollü olduğu için kaçtığını söylediği öğrenilen Kaya'nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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